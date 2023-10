OM eist straffen van 12 en 16 jaar voor doodschieten Siki Martina

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag celstraffen van twaalf en zestien jaar geëist tegen twee mannen die worden verdacht van het doodschieten van dj en muziekproducer Siki Martina op 10 juli vorig jaar.

Martina (31) werd op een parkeerdek bij metrostation Coolhaven in Rotterdam-West doodgeschoten, in het bijzijn van zijn neef. Martina werd tijdens het vuurgevecht in de romp geraakt en overleed. De twee verdachten Christopher L. (32) en Ruchelo C. (33) stonden donderdag terecht in de rechtbank in Rotterdam, beide voor het medeplegen van doodslag.

Het is niet duidelijk wie van de twee verdachten het fatale schot heeft gelost, de verdachten verklaren daar tegenstrijdig over. Het OM vermoedt dat er met drie vuurwapens over en weer is geschoten. Er zijn dertig kogelpatronen met verschillende kalibers teruggevonden. Tegen L. is de hoogste celstraf geëist, omdat hij ook schuldig wordt geacht aan een poging tot doodslag op de neef van Martina.

L. werd tijdens de zitting aangevallen door de neef van het slachtoffer. Die nam hem plotseling in een wurggreep. Neef Marvin M. was naar de rechtbank gekomen om te getuigen over het schietincident, waar hij bij aanwezig was geweest. Hij staat zelf op 10 november terecht voor het terugschieten naar beide verdachten.

Volgens het OM waren L. en C. van plan om Siki Martina en zijn neef te beroven van 3200 euro, het aankoopbedrag voor een partij MDMA dat L. te koop aanbood. Het zou gaan om een zogenoemde ripdeal, die uitliep op een vuurgevecht. L. en C. zouden gelijktijdig hun wapens hebben getrokken, waarbij het commando ‘shoot him’ zou zijn gegeven. L. werd tijdens de schietpartij in zijn been geraakt.

De officier van justitie sprak over een golf van geweld waar Rotterdam onder gebukt gaat, met de vele explosies en schietincidenten. Dit brengt in de stad gevoelens van onveiligheid en verdriet met zich mee, zei ze. “Mensen waren ongewild getuige van dit geweldsincident. Het is een wonder dat er niet meer personen zijn getroffen door de rondvliegende kogels”, aldus de aanklager, die sprak van “een rampzalige dag”.

De advocaat van L. pleitte voor vrijspraak, omdat zijn cliënt het fatale schot niet kan hebben gelost. L. hanteerde volgens de verdediging een ander wapen dan het type waarmee Siki Martina is gedood. Mogelijk is hij overleden door een schot van medeverdachte C. of van zijn neef, opperde de raadsman. De advocaat van C. houdt vrijdag zijn pleidooi.