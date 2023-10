Patiëntenclubs: concentratie van hartzorg blijft nodig

Het is en blijft belangrijk dat de zorg voor aangeboren hartafwijkingen geconcentreerd wordt. Dat zegt een woordvoerder van de Hartstichting, mede namens Stichting Hartekind, de Harteraad en de Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen.

De belangenorganisaties reageren op de aankondiging van de universitair medische centra in Leiden, Amsterdam en Utrecht dat ze hun hart- en kinderzorg willen samenvoegen. Ze mogen die operaties aan kinderharten straks misschien niet meer uitvoeren. Het kabinet wil die ingrepen concentreren in Rotterdam en Groningen. Leiden zegt na de samenvoeging een beter alternatief te hebben.

Over de nieuwe samenwerking hebben de vier patiëntenorganisaties geen oordeel. “Voor ons staat voorop dat concentratie van deze zorg noodzakelijk is, of dat nou in twee of drie centra is. Zo wordt de kwaliteit van deze ingrepen beter en blijft die in de toekomst op een hoog niveau.”

Ook vinden de verenigingen het belangrijk dat de artsen hun gegevens en ervaringen met elkaar delen, zodat ze van elkaar kunnen leren. “En dat horen we niet terug in alle voorstellen en scenario’s. Als ze het uitwisselen van gegevens en expertise niet op orde hebben, is het voor ons niet voldoende”, aldus de hartorganisaties.