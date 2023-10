Peiling: meerderheid Nederlanders heeft zorgen over oorlog Israël

Een meerderheid van de Nederlanders maakt zich zorgen om de oorlog in Israël, maar de mate waarin verschilt ten opzichte van toen de oorlog in Oekraïne uitbrak in maart 2022. Dat constateert I&O Research Panel in een flitspeiling.

Destijds peilde I&O dat ruim de helft van de Nederlanders (51 procent) zich veel zorgen maakte om de oorlog in Oekraïne. Nu zegt vier op de tien Nederlanders zich veel zorgen te maken over de oorlog in Israël.

De betrokkenheid bij deze oorlog is onder de ruim 2200 ondervraagden niet zo groot als bij de oorlog in Oekraïne. Zo’n zeven op de tien Nederlanders zegt nu de oorlog in Israël te volgen. De oorlog in Oekraïne werd bij de uitbraak door bijna negen op de tien Nederlanders gevolgd, aldus het onderzoek.

Over de details van de zorgen noemen invullers van de vragenlijst het onder meer “verschrikkelijk dat er zoveel onschuldige slachtoffers vallen in de oorlog in Israël, aan beide kanten”. Ook is er angst dat het conflict escaleert en er een wereldoorlog ontstaat. Respondenten zeggen ook dat deze oorlog de Russische president Vladimir Poetin de “gelegenheid” kan geven een “kans te grijpen in Oekraïne”.

De peiling is gedurende een hele korte periode afgenomen, namelijk tussen zondagavond 22 oktober en dinsdagochtend 24 oktober. Dat was volgens de peilers “grotendeels” voordat demissionair premier Mark Rutte een bezoek bracht aan Israël en de Palestijnse Autoriteit. Daarmee is het een momentopname. 2225 Nederlanders van 18 jaar of ouder deden mee.