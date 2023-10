Politie Nederland en VAE gaan meer informatie uitwisselen

De politiekorpsen van Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gaan meer informatie uitwisselen in hun strijd tegen zware misdaad. Minister Dilan Yeşilgöz (Veiligheid en Justitie) heeft deze week tijdens een bezoek aan de Golfstaat afspraken hierover gemaakt met de minister van Binnenlandse Zaken Saif bin Zayed Al Nahyan. Ze hoopt dat de politie op deze manier meer te weten komt over betalingen die criminelen aan elkaar doen via schimmige constructies om uit het zicht van opsporingsdiensten te blijven.

Criminelen proberen onder de radar te blijven door hetzelfde ondergrondse betalingssysteem te gebruiken. Hiermee verrekenen ze onderlinge transacties en sturen ze illegaal verkregen vermogen de grens over. Dat gebeurt vaak via cryptomunten, vastgoed en door goederen te verhandelen. De bewindslieden hopen dat hun politiekorpsen verdachte patronen sneller herkennen door meer samen op te trekken.

“Alleen door meer met andere landen samen te werken, kunnen we internationaal opererende criminele netwerken verder aanpakken”, zegt Yeşilgöz over de afspraken.

Nederland is deze zomer meer gaan samenwerken met de VAE tegen zware misdaad. Toen zijn namelijk twee verdragen tussen de landen in werking getreden. Die moeten het bijvoorbeeld makkelijker maken om verdachten onderling uit te leveren nadat ze zijn opgepakt. Bovendien is het eenvoudiger gemaakt voor opsporingsdiensten om criminele geldstromen te volgen en hier beslag op te leggen.