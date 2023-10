RCC: heel veel klachten over billboards CIDI met foto’s gijzelaars

De Reclame Code Commissie heeft “heel veel” klachten ontvangen over de billboards met daarop digitale posters met foto’s van mensen die door Hamas zijn ontvoerd. De borden werden een week lang langs twintig snelwegen geplaatst op initiatief van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Dat werkte daarvoor samen met andere Joodse organisaties.

Hoeveel klachten er precies zijn binnengekomen, kan de commissie niet zeggen. Ook over de inhoud worden geen mededelingen gedaan. Het doel van de actie was voorbijgangers “attent maken op de ontvoeringen” en hen bewust maken van “de noodzaak van Israëls operatie in Gaza”, liet het CIDI eerder weten.

Omdat veel van de klachten op elkaar lijken, worden drie klachten die “exemplarisch” zijn voorgelegd aan de commissie, aldus een woordvoerder. “Op zich is er hoge mate van vrijheid van meningsuiting, maar reclame-uitingen moeten getoetst worden aan de reclamecode en ook aan de regels van goede smaak en fatsoen.”

Het oordeel van de commissie kan ertoe leiden dat een vrijblijvend advies uitgaat naar de adverteerder om de reclame-uiting aan te passen. Doet de adverteerder dat niet, dan verstuurt de commissie de aanbeveling naar de media.

Het CIDI laat in een eerste reactie weten dat ze “naar eer en geweten hebben gehandeld” bij deze campagne. “We geven het feit weer dat mensen ontvoerd zijn. Dat kan ongemakkelijk zijn voor sommige mensen, maar het blijft een feit”, zegt Naomi Mestrum, directeur van het CIDI. Behalve met de billboards heeft de organisatie ook met een advertentie in De Telegraaf aandacht gevraagd voor het lot van de gijzelaars.

Over een campagne waarin aandacht gevraagd wordt voor het lot van Palestijnse kinderen op reclameborden kan de Reclame Code Commissie vooralsnog niet zeggen of er klachten waren binnengekomen. Die campagne is afgelopen zaterdag begonnen en bestaat onder meer uit billboards met digitale posters langs de snelwegen A4, A58 en A16. De initiatiefnemer laat weten dat later mogelijk nog een campagne met posters in abri’s volgt in grote steden.