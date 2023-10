Rotterdam: minimaal 3500 nieuwe huurwoningen per jaar erbij

De komende jaren moet in Rotterdam de huurwoningvoorraad met 3500 tot 4000 stuks per jaar toenemen. Die ambitie staat te lezen in Rotterdamse Woonvisie die het stadsbestuur donderdag naar buiten bracht. De bouw en verbouw van woningen in het middensegment krijgt de meeste prioriteit.

Veel aandacht gaat uit naar innovatie en kwaliteit bij nieuwbouw, het verbeteren en verduurzamen van bestaande woningen en de komst van een meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag. In het nieuwe beleid moet discriminatie op de woningmarkt harder worden bestreden. Alle bewoners krijgen een eerlijke kans op een passende woning. “Voor racisme of discriminatie is geen ruimte”, zo is te lezen in de nota.

Ook moeten de buurten diverser worden wat betreft het woningaanbod. “In wijken met weinig sociaal en middensegment voegen we ook het meer betaalbare segment toe, en in wijken met veel sociale woningen sturen we op voldoende toevoeging van het midden en hoger segment.” Verder moet er meer flexibiliteit komen in regelgeving, zodat er sneller betaalbare woningen komen zonder dat er aan de kwaliteit en de omgeving wordt getornd.

Het college van burgemeester en wethouders wil dat van alle te realiseren woningen de komende twee jaar 20 procent tot het sociale (tot 808 euro huur per maand) en 35 procent tot het middensegment (tussen 808 en ongeveer 1100 euro per maand). Het aandeel van sociaal en midden moet vanaf 2026 oplopen tot 65 procent van de totale woningbouw.

De gemeenteraad stemt naar verwachting in het voorjaar van 2024 over de Woonvisie. Die is een voortvloeisel uit het Woonakkoord dat begin dit jaar al werd vastgesteld door de gemeenteraad.