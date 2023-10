Rutte: Israël moet meteen ‘massief meer’ hulp toelaten in Gaza

Israël moet “massief meer dan nu gebeurt” humanitaire hulp toelaten in de Gazastrook. Dat zegt demissionair premier Mark Rutte voor aanvang van een bijeenkomst met de Europese regeringsleiders in Brussel. En dat moet “vandaag, dit uur, onmiddellijk gebeuren”, vindt hij.

De top mondt uit in een eensgezinde oproep van de EU-leiders aan Israël om de strijd te onderbreken, verzekert Rutte. Ook al erkent hij dat ze verschillend denken over de reactie van Israël op de recente bloedige verrassingsaanval van Hamas. De 27 landen discussiëren nog over de precieze bewoordingen van zo’n oproep. Uit angst iets af te doen aan het recht van Israël om zich te verdedigen, bijvoorbeeld. Maar Rutte is ervan overtuigd dat een gezamenlijke oproep “er gaat komen. Volgens mij zijn ze er bijna uit”.

Rutte herhaalt dat Israël niet anders kan dan Hamas uitschakelen, omdat het “anders geen toekomst heeft”. Maar hij noemt het “cruciaal, echt cruciaal dat dat niet ten koste gaat van normale Palestijnen in Gaza”.

In de Gazastrook is dringende behoefte aan water, stroom, medicijnen en voedsel. Ook brandstof moet worden toegelaten, zegt Rutte nu. In een Tweede Kamerdebat eerder deze week toonde hij er nog begrip voor dat Israël op dat vlak terughoudend is, omdat brandstof in handen van Hamas voor andere dan humanitaire doeleinden kan worden gebruikt.

Het is volgens Rutte essentieel dat de humanitaire situatie in Gaza verbetert. Dat helpt ook het risico te verkleinen dat het conflict zich uitbreidt naar andere landen in de regio.

Nederland en ook andere EU-landen en de Europese Commissie legden aanvankelijk meer nadruk op het recht van Israël zich te verdedigen dan op de noden van de Gazanen. Dat verschuift nu in het dichtbevolkte en straatarme gebied volgens de Verenigde Naties zich een “humanitaire ramp” aftekent.