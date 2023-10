SP: reizen met ov in Zuid-Holland veel trager en duurder dan auto

Reizen met het openbaar vervoer is in de provincie Zuid-Holland aanzienlijk langzamer en duurder dan met de auto. Dat concludeert de Statenfractie van SP op basis van een eigen steekproef. De SP zocht uit hoelang alle Statenleden en fractievertegenwoordigers in Zuid-Holland – in totaal zo’n zeventig mensen – bezig zijn om van hun woonplaats naar het provinciehuis in Den Haag te komen voor vergaderingen.

“Ik wist wel dat het omslachtig en duur is om met het openbaar vervoer te reizen, maar dat de verschillen zo groot zijn, had ik niet verwacht”, aldus SP-fractievoorzitter Lies van Aelst. Volgens haar partij hebben Statenleden die met de auto naar Den Haag komen gemiddeld minder dan de helft reistijd dan leden die dezelfde reis met het openbaar vervoer maken. Ook is de auto volgens SP een stuk goedkoper dan het ov, zelfs ruim 80 procent in het geval van een elektrische auto.

“Elke automobilist die besluit om met het openbaar vervoer te reizen, is een filerijder minder”, aldus Van Aelst. “Maar daarvoor is het wel nodig dat we het ov-netwerk uitbreiden en de prijzen omlaagbrengen. De SP dringt al lang aan op het terughalen van het openbaar vervoer in publieke handen. Deze steekproef onderstreept die noodzaak alleen maar.”

De SP presenteert binnenkort de resultaten van een enquĂȘte onder honderden Zuid-Hollanders over hun ervaringen met het ov.