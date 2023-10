Tata berispt voor reclame over uitstootvermindering

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft Tata Steel op de vingers getikt voor reclame-uitingen waarin de staalfabriek stelde de uitstoot van schadelijke stoffen met 50 procent te hebben verminderd. Volgens de commissie is het niet aangetoond dat deze claim echt klopt. Tata Steel wordt opgeroepen om niet meer op “dergelijke wijze” reclame te maken.

Op onder meer Facebook, Twitter (nu X) en de eigen website stelt Tata Steel sinds 2019 de uitstoot van schadelijke PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) gehalveerd te hebben. Volgens het staalbedrijf kloppen deze uitingen, waarbij Tata naar een rapport verwijst dat dat moet bevestigen. Greenpeace had de klacht ingediend en stelt dat de totale PAK-uitstoot nooit in kaart is gebracht, omdat enkel gekeken is naar een paar locaties. De RCC is het daarmee eens.

In het rapport gaat het over maatregelen die Tata Steel heeft getroffen op vier locaties om het aantal schadelijke stoffen te verminderen. Bij drie van deze vier locaties is de uitstoot gemeten door geaccrediteerde bureaus. De Kooksgasfabriek is echter buiten beschouwing gebleven, signaleert de RCC op basis van het rapport. Dat terwijl dit volgens het rapport ook een belangrijke bron voor PAK is. Mede daarom “valt niet uit te sluiten dat de vermindering van de PAK-uitstoot door Tata Steel in werkelijkheid kleiner is dan in de bestreden claim vermeld”, aldus de RCC.

Tata Steel kan nog tegen de uitspraak in beroep gaan. Een woordvoerder laat weten dat het bedrijf in beraad is over een mogelijk beroep. “We zijn het niet eens met het oordeel op dit punt van de RCC”, zegt hij. “Wij staan achter onze claims, die gebaseerd zijn op verschillende metingen en rapporten.” Overigens is de RCC niet bevoegd om partijen op te roepen tot een rectificatie van uitingen. De staalfabriek hoeft de reclames daarom ook niet te corrigeren.