Door schade aan de bovenleiding rijden er tot vrijdagochtend geen treinen tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe. De schade is donderdagochtend rond 07.00 uur ontstaan aan de bovenleiding over beide sporen bij een overgang bij Willemsdorp, in de gemeente Dordrecht.

De oorzaak van de schade is vooralsnog onduidelijk, maar mogelijk is iemand tegen de bovenleiding aan gereden met een te hoog voertuig. Eerder werd geschat dat het treinverkeer donderdagavond na 18.00 uur weer zou kunnen worden opgestart. Maar de schade is groter dan verwacht, meldt spoorbeheerder ProRail. Ook moesten nog twee lege treinen worden weggesleept.

Tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe rijden snelbussen.