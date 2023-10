Tweede verdachte aangehouden voor dodelijke schietpartij Den Haag

Een 30-jarige Rotterdammer is dinsdag in die stad aangehouden voor betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij op 23 juni in de Wenckebachstraat in Den Haag, meldt de politie donderdag. Daarbij werd een 41-jarige man in zijn auto doodgeschoten door twee mannen op een motor.

Eerder werd in deze zaak een 31-jarige man uit Zoetermeer aangehouden. Hij zit nog altijd vast. De politie vermoedt dat hij de motor bestuurd heeft. Of de verdachte die dinsdag is aangehouden de schutter zou zijn, wilde de politie niet zeggen.

De politie meldde eerder in Opsporing Verzocht dat er bij het slachtoffer een peilbaken onder zijn auto zat. In de zaak is een beloning uitgeloofd van 25.000 euro voor de tip die de zaak oplost.