Umc’s Leiden, Amsterdam en Utrecht samen in hart- en kinderzorg

De universitaire medische centra in Leiden, Amsterdam en Utrecht gaan hun krachten bundelen op het gebied van academische hart- en kinderzorg. “Om de gewenste kwaliteit en toegankelijkheid van academische hart- en kinderzorg in Nederland te garanderen, kostbare kinder-ic-capaciteit te behouden en aanpalende zorg (zoals voor kinderen met kanker) te waarborgen, slaan de umc’s van Leiden, Utrecht en Amsterdam de handen ineen”, aldus een woordvoerder van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Demissionair zorgminister Ernst Kuipers kreeg deze zomer van de voorzieningenrechter te horen dat hij door mocht gaan met zijn plan om kinderhartchirurgie te centraliseren. Hierdoor zijn operaties aan aangeboren hartafwijkingen straks nog maar op twee plekken mogelijk, Groningen en Rotterdam. De operaties aan aangeboren hartafwijkingen bij kinderen kunnen nu nog op vier locaties worden uitgevoerd: in het Erasmus MC in Rotterdam, het UMC Groningen, het UMC Utrecht en in het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL), opgezet door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Amsterdam UMC.

Leiden, Amsterdam en Utrecht willen nu “huidige kennis en kunde uit kinderhartchirurgie en hartkatheterisatie concentreren in één cluster”. De kinderhartchirurgische teams uit Utrecht en Leiden/Amsterdam werken volgens de plannen vanaf het eerste kwartaal in 2024 vanuit één team op twee locaties, zo is de bedoeling. “Door de concentratie van zeldzame ingrepen op één locatie, zoals de Norwood (Utrecht) en de Nikaidoh (Leiden), kunnen unieke expertises en opleidingsmogelijkheden voor de zorg behouden blijven”, zo is de gedachte.

De centra in Utrecht, Leiden en Amsterdam hebben al lang bezwaren tegen de plannen van Kuipers en die komen weer aan de orde tijdens een nieuwe, meer inhoudelijke behandeling door de rechter op 30 november. Een woordvoerder van het LUMC benadrukt dat de drie niet tegen concentratie zijn, maar dat ze veel nadelen zien in de plannen van de minister. Ze denken met de donderdag gepresenteerde plannen zelf een veel beter alternatief te hebben.

Het is “goed om te zien dat deze partijen de samenwerking op dit gebied opzoeken”, reageert het ministerie van VWS. “Natuurlijk is het doel dat niet alleen deze drie centra maar alle betrokken centra gaan samenwerken in een landelijk netwerk, dit is een mooie stap in die richting. De complexe operaties bij patiënten met een aangeboren hartafwijking zullen op twee locaties worden geconcentreerd: in Groningen en in Rotterdam. We gaan er vanuit dat de samenwerking met deze centra daar de volgende stap is”.