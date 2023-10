UvA: alle zaken tussen Buijs en ons komen te vervallen

De Universiteit van Amsterdam (UvA) bevestigt het vertrek van sociaal wetenschapper Laurens Buijs. “Alle zaken over en weer komen te vervallen. Verder kunnen/willen we er niet veel meer inhoudelijks over zeggen”, laat de universiteit donderdag weten.

De UvA en Buijs stonden de laatste tijd tegenover elkaar bij de kantonrechter in Amsterdam. Dat ging over de ontbinding van het dienstverband. Die zaak is nu ingetrokken. Buijs was ook naar het Huis voor de Klokkenluiders gestapt met klachten over een ‘wokecultuur’ binnen de universiteit. Dat dossier wordt gesloten.

Buijs had woensdag laten weten: “De UvA wilde graag dat ik alle procedures introk. Ik wilde graag dat ik zonder verdere schade aan reputatie en wetenschappelijk werk kon vertrekken. Dat is nu geregeld. De UvA ontslaat me niet op staande voet en verwijt me formeel ook niks meer.”

Buijs mengt zich vaak in discussies over genderdiversiteit. Zo noemde hij het non-binair zijn “een lege hype”. Hij stelde ook dat hij heeft aangekaart dat de academische vrijheid wordt bedreigd door een “wokecultuur”. Hij noemde zichzelf een klokkenluider en wilde daarom beschermd worden. Zijn uitspraken kwamen hem op veel kritiek te staan. Op sociale media noemde Buijs zijn critici – soms met naam en toenaam – onder meer “monsters”, “extremisten”, “corrupt” en “levensgevaarlijk”.

Vanwege zulke uitspraken had de UvA Buijs eerder dit jaar op non-actief gesteld. Buijs vocht dat aan, maar verloor het kort geding.