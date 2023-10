Vrachtwagenchauffeur die op klimaatactivisten afreed voor rechter

Een 34-jarige vrachtwagenchauffeur die begin dit jaar in Zeist met zijn vrachtwagen afreed op klimaatactivisten die een weg blokkeerden, moet vrijdag voor de rechter verschijnen. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat het de man uit Nieuwegein vervolgt voor bedreiging en het veroorzaken van een levensgevaarlijke situatie. Advocaat Willem Jebbink, die de activisten bijstaat, noemt dat een “verstandige beslissing”.

Demonstranten van Extinction Rebellion en Christian Climate Action voerden op 11 februari actie tegen beleggingen in de fossiele industrie voor het kantoor van pensioenfonds PFZW. Ze blokkeerden daarbij ook enkele minuten het verkeer. De vrachtwagenchauffeur trok zich daar niks van aan en reed volgens het OM op de demonstranten af. Hij haalde meerdere stilstaande auto’s in via de andere weghelft. De activisten konden volgens raadsman Jebbink “nog net op tijd wegspringen”. Meerdere actievoerders deden aangifte.

De advocaat van de activisten vindt dat met de vervolging “een indringend voorbeeld wordt gesteld”. Hij wijst erop dat overheden volgens internationale normen ook verplicht zijn om vreedzame demonstranten te beschermen. “Dat is cruciaal, omdat anders burgers monddood kunnen worden gemaakt. In een pluriforme samenleving is het noodzakelijk dat meningen van anderen ongestoord gehoord kunnen worden”, laat Jebbink weten.

De zaak dient vrijdagmiddag voor de politierechter in Utrecht.