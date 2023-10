Adriaansens: expats zwaarder belasten voor studenten ‘zorgelijk’

Het versoberen van belastingvoordelen voor expats ten gunste van de zogenoemde pechgeneratie van studenten is “zorgelijk”. Dat zei minister van Economische Zaken Micky Adriaansens vrijdag voor aanvang van de ministerraad. Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor de versobering zodat de studierente voor de groep studenten omlaag kan, zo bleek in de nacht van donderdag op vrijdag.

Geen goed idee, aldus Adriaansens, met het oog op het ondernemingsklimaat. “Het personeelstekort is eigenlijk een van de belangrijkste redenen dat bedrijven vertrekken”, stelt ze. Ze vindt dat die mensen dat werk hier moeten kunnen doen. “Voor bepaalde kennis hebben wij mensen van buiten nodig. Dus ik denk dat het uiteindelijk niet zoveel helpt. Ook niet voor de studenten die later graag bij die bedrijven willen werken.”

Volgens haar heeft Nederland deze mensen nodig. “Zeker de bedrijven waar met kennis wordt gewerkt. We hebben het over Booking.com, Philips, hele grote bedrijven. Waar ook weer heel veel mkb’ers omheen werken”, aldus de bewindsvrouw.

Adriaansens erkent dat de Tweede Kamer het wil, maar hoopt nog op een andere uitkomst. “We hebben nog wel de Eerste Kamer. Dus ik hoop wel dat daar ook nog een goed gesprek plaatsvindt.”

Het is nog niet bekend met hoeveel de rente omlaag gaat. Onlangs steeg die hard voor bepaalde studenten: van 0,46 naar 2,56 procent.

Ook werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland laten via een woordvoerder weten zich zorgen te maken over de versobering. De organisaties vinden het namelijk belangrijk om Nederland aantrekkelijk te houden voor mensen uit het buitenland en zo goed te kunnen blijven concurreren met andere landen. “Veel andere landen hebben dit soort regelingen inmiddels met succes van ons land gekopieerd en worden steeds aantrekkelijker.” Verder laat de evaluatie van de regeling volgens hem zien dat de regeling de nationale schatkist op dit moment meer geld oplevert dan dat het kost.