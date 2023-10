AFMP snapt zorgen over missie Irak, maar ‘die zijn er altijd’

De militaire vakbond AFMP herkent de zorgen die de Tweede Kamer deze week uitte over de NAVO-missie in Irak. Volgens voorzitter Ruud Bergsma zijn deze zorgen echter niet specifiek het gevolg van de risico’s die de oorlog tussen Israël en Hamas oplevert voor de missie. “We zijn voortdurend in gesprek met Defensie en andere partijen over de veiligheid. Dat is een doorlopend iets, want zorgen zijn er altijd”, zegt hij.

Bergsma is wel bezorgd over de gevolgen voor de inzet van militairen in Irak als het conflict in het Midden-Oosten escaleert. “Als er geen goede invulling aan de missie kan worden gegeven, omdat het conflict escaleert, dan moet je de missie heroverwegen”, stelt hij.

Het demissionaire kabinet wil volgend jaar ongeveer driehonderd militairen en drie transporthelikopters naar Irak sturen. Een meerderheid van de Kamer stemde donderdag voor de uitzending, ondanks zorgen over de gevolgen van een mogelijke escalatie van het conflict tussen Israël en Hamas. “Door die oorlog staat de hele regio onder spanning”, zei Kati Piri (GroenLinks-PvdA). Don Ceder (ChristenUnie) wil dat er op tijd een exitstrategie ligt, voor het geval het conflict overslaat naar andere landen in het Midden-Oosten.

Ook Bergsma ziet de invloed van het conflict in de hele regio en beaamt het belang van een exitstrategie. “Als mensen op een gegeven moment in gevaar zijn, moeten we ze weghalen”, stelt hij. Vooralsnog overweegt AFMP niet om zijn steun aan de missie in te trekken. “Onze leden vinden het juist ook mooi om iets te kunnen doen”, zegt de voorzitter. Van leden krijgt hij vooralsnog dan ook geen signalen dat zorgen zijn toegenomen.