Bretly D. langer in voorarrest in zaak over dood psychiater

Bretly D. blijft veertien dagen langer in voorarrest op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de Rotterdamse psychiater Jean van Griensven en een steekincident in Zutphen. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam vrijdag bepaald. D. werd woensdag in Amsterdam aangehouden na een dagenlange zoektocht waarbij de politie honderden tips kreeg. De verdachte blijft in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Het onderzoek is nog volop bezig, meldt het Openbaar Ministerie.

D. wordt verdacht van het doden van Van Griensven. Het 60-jarige slachtoffer werd 13 oktober door de brandweer zwaargewond aangetroffen in zijn woning aan het Handelsplein in Rotterdam na een korte brand. De man bleek slachtoffer te zijn van een schietincident en overleed ter plekke.

In de nacht van 20 op 21 oktober stak D. vermoedelijk bij een uit de hand gelopen ruzie een 32-jarige man uit Zutphen in een woning aan de Van Hallstraat in die plaats. Het slachtoffer raakte slechts lichtgewond, volgens de politie doordat hij wist te ontsnappen en de politie kon bellen.

Na dit steekincident publiceerde de politie afgelopen zaterdag een foto en de volledige naam van de 24-jarige D. en begon de klopjacht op de vuurwapengevaarlijke verdachte. Die zoektocht eindigde woensdagochtend met de arrestatie bij een hotel aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam

De rechtbank Rotterdam besloot in juli dat D. onder voorwaarden in vrijheid de zaak mocht afwachten waarin hij wordt verdacht van drie andere misdrijven: bedreiging, poging tot zware mishandeling en diefstal van een rijbewijs. Hij zou zijn slachtoffer met een scheermesje in het gezicht hebben gestoken en gesneden en in het gezicht hebben geslagen.

De verdachte heeft in 2014, op 15-jarige leeftijd, in Den Haag ook een man neergestoken, met wie hij kort daarvoor seks had gehad. In 2015 heeft hij zich misdragen in inrichtingen waar hij toen verbleef.