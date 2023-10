Eis zes jaar voor brandstichting containerwoningcomplex Amsterdam

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Amsterdam zes jaar gevangenisstraf geëist tegen de 28-jarige Mohamed S., voor de brandstichting in containerwoningcomplex Startblok Riekerhaven in Amsterdam Nieuw-West.

Op 13 november vorig jaar ging een deel van het complex aan de Voetbalstraat in vlammen op; de brand verwoestte 75 woningen en nog eens zestig woningen werden onbewoonbaar verklaard. Volgens het OM heeft S. de brand gesticht in zijn eigen kamer. Het vuur greep snel om zich heen.

De politie was snel ter plaatse en arresteerde S. direct. De man ontkent dat hij verantwoordelijk is voor de brand. Tegen beter weten in, meent het OM. De officier van justitie wees erop dat de verdachte bijna een jaar heeft gezwegen. De verklaring die hij vrijdag ten overstaan van de rechtbank aflegde, klopt wat justitie betreft niet. “Die piept en kraakt”, aldus de officier.

S. erkent dat de brand in zijn kamer in het complex is begonnen, maar daar heeft hij niet de hand in gehad. Hoe de brand is ontstaan, weet hij niet. Volgens zijn advocaat is er niet genoeg bewijs om zijn cliënt te veroordelen en moet hij worden vrijgesproken. De raadsman wees er onder meer op dat forensisch onderzoek geen aanwijzingen tegen S. heeft opgeleverd.

Volgens het OM “kan het niet anders dan dat S. de brand heeft gesticht”. De officier wees op de toenemende onvrede van S. “met zichzelf en zijn woning”, die zich in de periode voorafgaand aan de dag van de brand uitte in onder meer agressie, dreigen met zelfdoding en verward gedrag. “Het is een vloeiende lijn van gebeurtenissen geweest”, aldus de aanklager. “Brandstichting past bij zijn gemoedstoestand en door hem gedane uitlatingen.”

Gedragskundigen hebben niet kunnen vaststellen of de man leed aan een psychische stoornis, omdat hij niet wilde meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek.

De officier noemde het “een wonder” dat de getroffen bewoners van het complex ongedeerd zijn gebleven en dat alleen zeven huisdieren het leven verloren. Uit slachtofferverklaringen bleek vrijdag dat de brand en de gevolgen ervan diep hebben ingegrepen in het leven van een fors aantal bewoners van het complex. De officier: “Heel veel mensen hebben heel veel verloren en krijgen dat nooit meer terug.”

Ook wees zij erop dat veel van de bewoners jonge statushouders waren. “Zij bleven opnieuw achter met niets.” S. is zelf uit zijn geboorteland Syrië gevlucht en kwam in 2012 naar Nederland.

De rechtbank doet uitspraak op 27 november.