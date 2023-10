EU-leiders roepen op tot humanitaire ‘pauzes’ in strijd Gaza

De Europese Unie roept Israël en Hamas op gevechtspauzes in te lassen om de inwoners van de Gazastrook noodhulp te kunnen sturen. Met dat gezamenlijke appel hopen de EU-leiders de indruk van eenzijdige steun voor Israël weg te nemen en hun onenigheid over de oorlog tussen Israël en Hamas achter zich te laten.

De 27 EU-landen betuigden na de bloedige Hamas-aanval op Israël elk hun steun voor het land. Maar na dagen van Israëlische bombardementen op de dichtbevolkte Gazastrook, waar Hamas de baas is, vroegen ze meer en meer aandacht voor de noden van de Palestijnse bevolking. Een aantal lidstaten was echter huiverig om Israël op te roepen de strijd te onderbreken, uit angst iets af te doen aan het recht van het land zich te verdedigen.

De EU is het nu eens geworden over een oproep tot “humanitaire corridors en pauzes voor humanitaire noden”. Sommige lidstaten hadden liever ‘pauze’ of zelfs ‘staakt-het-vuren’ gezien, maar dat ging andere te ver. Deze uitkomst geldt voor de meeste onderhandelaars als de lichtste variant, omdat die duidelijk maakt dat Israël de strijd telkens weer kan voortzetten. Een enkele pauze, en al zeker een staakt-het-vuren, zou al gauw de lading hebben dat de wapens liefst voor langere tijd of zelfs voorgoed zouden moeten zwijgen.

Veilige routes of corridors moeten dienen om “voedsel, water, gezondheidszorg, brandstof en onderdak” naar de afgegrendelde Gazastrook te brengen. De leiders spreken hun “diepste bezorgdheid” uit over de toestand in het dichtbevolkte en straatarme gebied. Ze tekenen wel aan dat de hulp niet in handen van “terroristische organisaties” mag vallen. Volgens Israël aast Hamas, dat door de EU als zodanig is aangemerkt, op de hulp.

Er moet ook binnenkort een “vredestop” worden belegd, vinden demissionair premier Mark Rutte en zijn collega’s. Met name Spanje had daarop aangedrongen. Dat land had ook graag opgeroepen tot een staakt-het-vuren in plaats van een gevechtspauze, maar kreeg vooral Duitsland niet mee.

Rutte vroeg bij aankomst op de top om “onmiddellijke” toegang voor hulpgoederen. De EU-leiders houden het bij “snel, veilig en ongehinderd”.