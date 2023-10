FVD legt campagneactiviteiten komende dagen stil

Forum voor Democratie legt na de aanval op lijsttrekker Thierry Baudet de komende dagen de campagneactiviteiten stil, laat de partij weten. Baudet heeft aan de aanval in Gent, waarbij hij hard op zijn hoofd werd geslagen met een paraplu, een lichte hersenschudding overgehouden.

De partijleider maakt het “naar omstandigheden goed”. Tegen de dader is volgens de partij aangifte gedaan. “Samen met diverse experts beraden we ons de komende dagen op aanvullende veiligheidsmaatregelen.” Baudet is al vaker bedreigd en zijn voordeur is een paar keer beklad.

De partij wil niet alleen de beveiliging “zwaar opschroeven” van Baudet, maar ook van de andere kandidaten op de eerste vijf plekken van de lijst die tevens momenteel al Kamerlid zijn. Het gaat hier om Freek Jansen, Gideon van Meijeren, Pepijn van Houwelingen en Ralf Dekker. Het hiervoor benodigde geld wil de partij ophalen bij haar leden.

De Belgische politie nam naar mening van de partij een te passieve houding in bij het incident. “De pleger van deze laffe aanval kon Thierry ongestoord opwachten”, schrijft het bestuur in een nieuwsbrief.

Toen Baudet donderdagavond een gebouw in de Belgische stad binnenging, werd hij op zijn hoofd geslagen. De dader is gepakt. Baudet was daar op verzoek van een conservatieve studentenvereniging om een lezing te geven. Die was eerder uitgesteld omdat het universiteitsbestuur verklaarde de veiligheid niet te kunnen waarborgen.