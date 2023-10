Jetten verwacht stevige evaluatie van geweld tegen Baudet

Minister van Economische Zaken en lijsttrekker van D66, Rob Jetten, verwacht dat het geweld tegen Thierry Baudet “heel stevig” zal worden geëvalueerd. “Ik ga er dus ook vanuit dat de veiligheidsdiensten opnieuw kijken of alle campagneactiviteiten op een goede, veilige manier kunnen plaatsvinden”, zei hij voor aanvang van de ministerraad.

De leider van Forum voor Democratie werd donderdagavond in Gent door een man met een paraplu hard op het hoofd geslagen. Baudet was daar op uitnodiging van de conservatieve Vlaamse studentenvereniging KVHV om daar op de universiteit een lezing geven. Toen hij het gebouw wilde betreden werd hij geslagen.

Volgens Jetten zijn partijen en lijsttrekkers “extra bewust bezig met veiligheid” na bedreigingen en eerdere incidenten. Er wordt volgens hem onder meer heel scherp naar de setting van activiteiten gekeken. Hij vindt het onacceptabel dat de FVD-voorman is geslagen. Hij benadrukt dat politici niet hun mond zullen laten snoeren.

“Het is ontzettend zonde dat we op dit moment moeten kijken naar de veiligheid van mensen om op straat te kunnen flyeren of debatten aan te gaan”, zegt Dilan Yeşilgöz, minister van Justitie en Veiligheid en lijsttrekker van de VVD. Ze wil niks kwijt over veiligheidsmaatregelen, maar zegt wel dat de veiligheidsdiensten alert zijn.

Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties noemt het incident een “grove schande”. Volgens hem horen “parlementariërs in vrijheid en veiligheid hun werk te kunnen doen”. Direct na het voorval veroordeelden andere bewindslieden en politici al het geweld tegen Baudet.

De lezing van de FVD-lijsttrekker was al een keer eerder afgeblazen. Het bestuur van de universiteit was tegen omdat de veiligheid niet gewaarborgd kon worden. De rechter oordeelde uiteindelijk anders. Vóór de lezing was in de Belgische stad veel politie op straat omdat tegenstanders van Baudet een betoging hadden aangekondigd.