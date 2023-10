Jiskefet-makers ‘verbijsterd’ dat Encyclopedie geen sticker hoeft

Jiskefet-makers Michiel Romeyn en Herman Koch laten via hun advocaat weten “verbijsterd” te zijn over de uitspraak die de Hoge Raad eerder op de dag deed. Die oordeelde dat de Jiskefet Encyclopedie in de winkels mag blijven liggen zonder dat met een sticker duidelijk wordt gemaakt dat Jiskefet zelf niet de maker is.

“CliĆ«nten hebben kennisgenomen van de uitspraak en zijn verbijsterd”, laat de advocaat weten. “Het blijft moeilijk te verkroppen dat een partij onder de vlag van Jiskefet een commercieel product op de markt kan brengen dat de suggestie wekt van de makers afkomstig te zijn. Gelukkig snappen de mensen wel wat echt en nep is, want het boek heeft voor geen meter verkocht.”

De Hoge Raad laat een eerdere uitspraak van het gerechtshof in stand. Eerder stelde de rechtbank Romeyn en Koch wel in het gelijk.

De twee acteurs beriepen zich bij de rechtbank op het merkrecht en die oordeelde dat uitgeverij Noblesse alle boeken moest voorzien van de tekst ‘ongeautoriseerd’. Het hof verwierp deze beslissing echter omdat de titel van het boek niet een teken van onderscheid is waarmee een uitgever aanduidt dat dat boek afkomstig zou zijn van Jiskefet.

Nu de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan in de zaak, is deze afgesloten.