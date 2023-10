Klaver teleurgesteld dat NSC afwezig is bij regenboogdebat

Kamerlid Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA is teleurgesteld dat de partij van Pieter Omtzigt ervoor heeft gekozen om niet mee te doen aan het debat over lhbti-onderwerpen. Hij vindt het zorgelijk dat Nieuw Sociaal Contract heeft bedankt, terwijl de partij hoog staat in de peilingen.

Tijdens het debat richt Klaver zijn pijlen ook op de eveneens afwezige PVV. Die partij valt volgens hem de laatste jaren lhbti-mensen aan met dezelfde aanvallende toon als de partij al jaren doet richting moslims. Hij denkt dat kabinetten op dit thema te weinig voortgang boeken omdat ze moeten samenwerken met conservatieve partijen als de SGP.

De aanwezige partijen zijn het op veel punten met elkaar eens. Zo vinden ze allemaal dat het Regenboog Stembusakkoord dat partijen twee jaar geleden hebben gesloten op initiatief van COC Nederland moet worden uitgevoerd. Hier staat bijvoorbeeld in dat er meer moet gebeuren tegen discriminerend geweld en uitsluiting van lhbti-leerlingen op scholen.

De meningen lopen wel uiteen waar het bijvoorbeeld gaat om het voorstel om de transgenderwet te versoepelen. De behandeling hiervan is uitgesteld na de val van het kabinet. Het plan is om niet langer te verplichten een deskundige te raadplegen als iemand van geslacht wil veranderen op diens paspoort. Sophie Hermans (VVD) en Eline Vedder (CDA) vinden dat de drempel zo te veel wordt verlaagd en dat de wet er beter voor moet zorgen dat mensen zeker een zorgvuldig besluit nemen. Partijen als D66 en GroenLinks-PvdA vrezen dat een geslachtsverandering op het paspoort zo onnodig moeilijk wordt gemaakt.

De organisator COC stelt tijdens het debat voor om vlak voor de verkiezingen opnieuw een regenboogakkoord te sluiten tussen politieke partijen.