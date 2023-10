Kleine uitbreiding van statiegeldautomaten op NS-stations

De Nederlandse Spoorwegen verhogen het aantal statiegeldautomaten voor flesjes en blikjes op stations van de huidige twaalf naar zeventien, laat een woordvoerder desgevraagd weten. Op dit moment staan de inleverautomaten op de centrale stations van de vier grote steden en op Eindhoven Centraal. Daar komen niet meer stations bij.

De vijf extra automaten worden uiterlijk dit voorjaar geplaatst. Met de zeventien inleverpunten kan de helft van alle flesjes en blikjes die op alle stations in Nederland worden gekocht, ingezameld worden. Dat baseert de NS op de reizigersstromen op de grote stations.

In eerste instantie had de NS de ambitie om op meer stations statiegeldautomaten te zetten. “Gebaseerd op cijfers was onze verwachting dat er in totaal 30 miljoen flesjes en blikjes konden worden ingezameld. Maar in het eerste jaar zijn dat er maar 600.000 geworden”, zegt de woordvoerder. “Het is niet gegaan zoals we willen”, luidt de conclusie na evaluatie.

Na tegenvallende resultaten in heel Nederland onderzoekt Stichting Afvalfonds Verpakkingen hoe het inzamelen van statiegeld verbeterd kan worden. Dit bekijkt het fonds op basis van het aantal automaten en hun locaties, consumentengedrag en de hoogte van het statiegeldbedrag, weet de NS-woordvoerder. De onderzoeksresultaten en overleg met het ministerie van Infrastructuur worden afgewacht voordat de NS beslist over verdere uitbreiding. “Aangezien er weinig gebruik wordt gemaakt van onze twaalf automaten, is het de vraag of het station een logische inleverplek is.”