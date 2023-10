Een man is donderdagavond in Rotterdam zwaargewond op straat gevonden door de politie. Het slachtoffer heeft steekwonden en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Rond 22.00 uur vonden agenten de man op de Zuidbroek in de wijk Charlois. Het is niet bekend hoe de man gewond is geraakt. Ook is er nog niets bekend over de identiteit van het slachtoffer. De politie is op zoek naar getuigen.