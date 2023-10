Minister Harbers stelt renovatie Kooybrug bij Den Helder uit

Om te voorkomen dat Den Helder moeilijk bereikbaar wordt, stelt minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) de renovatie van de Kooybrug uit. De werkzaamheden zouden eigenlijk afgelopen maandag beginnen, maar de minister besloot op het laatste moment om dat niet te laten doorgaan. In een Kamerbrief meldt hij dat het project definitief is uitgesteld. Regionale ondernemers en bestuurders waren bezorgd dat de regio moeilijk bereikbaar werd omdat er ook al werkzaamheden waren aan het spoor tussen Heerhugowaard en Den Helder.

“Deze samenloop is ongelukkig en is alleen te voorkomen door de renovatie van de Kooybrug uit te stellen en het project opnieuw in te plannen”, schrijft Harbers in een brief aan de Tweede Kamer. De werkzaamheden die ProRail verricht aan het spoor gaan wel door.

De werkzaamheden aan de brug zijn onderdeel van een groter onderhoudsproject van Rijkswaterstaat. Andere werkzaamheden, waarvoor de N99, de weg die over de brug loopt, niet hoeft te worden afgesloten, gaan wel door.