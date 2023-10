Nederlandse brigadegeneraal gaat NAVO-missie in Irak leiden

De Nederlandse brigadegeneraal Cas Schreurs gaat volgend jaar de troepen van de NAVO-missie in Irak leiden. Die is bedoeld om de veiligheidssector in het land te versterken. Er gaan zo’n driehonderd Nederlandse militairen naar Irak en drie transporthelikopters.

Schreurs is momenteel nog commandant van 11 Luchtmobiele Brigade Air Assault. Hij gaat vanaf 1 mei aan de slag en neemt dan het bevel over van een Spaanse luitenant-generaal. Schreurs wordt na zijn aanstelling bevorderd tot generaal-majoor, meldt Defensie.

De Tweede Kamer ging donderdag akkoord met de bijdrage aan de NAVO-missie. De veiligheidssituatie in Irak verslechtert sinds de oorlog tussen Israël en Hamas. Het dreigingsniveau is omhooggegaan. De afgelopen week werden Amerikaanse militairen twaalf keer in Irak aangevallen door waarschijnlijk pro-Iraanse milities.