OM: taakstraf voor truckchauffeur die op klimaatactivisten afreed

Het Openbaar Ministerie eiste vrijdag in de rechtbank van Utrecht een taakstraf van 120 uur tegen Harvey de V. uit Nieuwegein. De vrachtwagenchauffeur reed op 11 februari vorig jaar in Zeist op klimaatactivisten af die een weg blokkeerden. Volgens het OM heeft de man “een levensgevaarlijke situatie” veroorzaakt en zorgde zijn rijgedrag voor “gevaar voor zwaar lichamelijk letsel”. “Ik vind het vreselijk, dit alles”, zei De V. tegen de politierechter.

De betogers van Christians Climate Action en Extinction Rebellion blokkeerden die dag de Utrechtseweg om te demonstreren tegen beleggingen in de fossiele industrie voor het kantoor van pensioenfonds PFZW. Ze hielden daarbij ook enkele minuten het verkeer tegen, onder wie De V.. De chauffeur werkt voor een bergingsbedrijf en haalt onder andere auto’s met pech van de weg.

Veel van de betogers waren aanwezig in de zaal, onder wie drie van de vier vrouwen die aangifte hebben gedaan. Zij lazen allemaal een eigen verklaring voor. “Ik wil niet dat je naar de gevangenis gaat”, zei een van hen, “maar ik vind dat je niet meer de weg op mag. Een auto is een moordmachine in de verkeerde handen.”

Op beelden, die de politierechter in de zaal liet zien, valt te zien hoe de vrachtwagen aan de linkerkant van de weg de rij wachtende auto’s voorbijrijdt en doorrijdt. Demonstranten springen weg. Een van hen zei in haar aangifte dat, als ze dat niet had gedaan, ze was aangereden. De V., die geen strafblad heeft, beaamt dat hij gevaarlijk rijgedrag heeft vertoond, maar stelt dat hij er “honderd procent zeker” van is dat hij had kunnen remmen als de activisten niet aan de kant waren gesprongen. “Hij remde”, benadrukte ook de advocaat van De V.. “Als een van de demonstranten zou zijn bevroren van de schrik, was mijn cliënt tot stilstand gekomen.” Zowel de politierechter als de officier van justitie betwijfelt dat.

“Ik begrijp niet waarom u bent doorgereden”, zei de rechter tegen de chauffeur. “U had geen haast, kwam net aanrijden, had geen nieuwe klus.” De V.: “Ik had het nu, achteraf gezien, allemaal heel anders gedaan. Ik had moeten stoppen.”

Het OM eiste ook een voorwaardelijke ontzegging van zijn rijbevoegdheid van drie maanden, “als een stok achter de deur”.