Oproep Nadia Moussaid voor petitie voor kinderen Gaza en Israël

Nadia Moussaid heeft als ambassadeur van hulporganisatie Save the Children aandacht gevraagd voor een petitie waarin de Nederlandse regering wordt verzocht zich in te zetten voor een staakt-het-vuren tijdens de oorlog tussen Hamas en Israël. In de oproep, die vrijdag op sociale media is gedeeld, beschrijft de 39-jarige presentatrice welke gevolgen de geweldsuitbarsting heeft voor kinderen uit Gaza en Israël.

“Kinderen uit Gaza en Israël maken op dit moment de meest verschrikkelijke dingen mee. Ze zijn doodsbang, verliezen geliefden. In het ergste geval raken ze verwond, of vinden zelfs de dood. Dit kan en dit mag niet”, aldus Moussaid, die in 2019 ambassadeur werd. Er is Save the Children alles aan gelegen dat de “Nederlandse regering bij de betrokken partijen aandringt op een staakt-het-vuren”, zodat kinderen uit Gaza en Israël “worden beschermd en geholpen om in veiligheid te komen”.

Door het aanhoudende geweld, na de verrassingsaanval van Hamas op 7 oktober, zijn na aanvallen van het Israëlische leger volgens de laatste cijfers aan Palestijnse zijde 7326 dodelijke slachtoffers gevallen. Onder hen zouden 3038 kinderen zijn. Het dodental in Israël staat op zeker 1400, hoeveel daarvan kinderen zijn is niet bekend.