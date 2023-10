Ouwehand staat onder voorwaarden open voor kabinetsdeelname

Esther Ouwehand, de leider van de Partij voor de Dieren (PvdD), staat open voor kabinetsdeelname van haar partij. Voorwaarde is wel dat andere partijen meegaan in het PvdD-programma, want haar partij zal geen concessies doen. Dat zei Ouwehand in de AD-podcast Politiek Dichtbij.

“Probleem is alleen dat er te weinig politici zijn die de moed hebben om te doen wat nodig is”, aldus Ouwehand. “De PvdD zegt steeds: die koerswijziging die moet, wij zijn er klaar voor, maar kunnen andere partijen ook de moed opbrengen om te doen wat nodig is? Als dat gebeurt dan doen we natuurlijk mee.”

“Het leefbaar krijgen van de aarde is een echt maatschappelijk en politiek thema geworden. In de samenleving is het verzet toegenomen”, zegt Ouwehand verder. “We moesten heel erg zorgen dat er ├╝berhaupt over dierenrechten, de natuur en klimaat werd gesproken. Nu zie je dat iedereen het erover heeft en dat is goed nieuws. Er moet een kanteling komen naar een duurzamere samenleving.”

“Maar”, waarschuwt Ouwehand, “als de politieke lafheid blijft regeren, dan zie ik ons niet in een coalitie zitten”.