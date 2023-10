Politie vindt illegale bar in bedrijfspand in Lekkerkerk

De politie heeft in een bedrijfspand in Lekkerkerk (Zuid-Holland) maandag een illegale bar ontdekt. In de bar troffen agenten onder meer lachgasflessen, een gokkast en fiches ter waarde van 18.000 euro. Een 30-jarige man uit Krimpen aan de Lek is aangemerkt als verdachte, meldt de politie vrijdag.

Agenten kwamen de illegale bar op de Twijnstraweg op het spoor in een onderzoek naar ondermijning. Daarbij maken criminelen gebruik van legale bedrijven en diensten voor illegale activiteiten. Volgens de politie zijn er meerdere wettelijke regels overtreden, zoals de Alcoholwet. Ook werd het bedrijfspand illegaal bewoond.

De verdachte is niet aangehouden, wel moet hij volgens de politie zich later verantwoorden.