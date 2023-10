Rolling Stones pakken record met nummer 1-plaat in zeven decennia

Hackney Diamonds, het nieuwe album van The Rolling Stones, komt een week na de release nieuw binnen op de eerste plaats in de Album Top 100. De Britse band schrijft daarmee historie in de Nederlandse muziekgeschiedenis, want ze zijn hiermee de eerste act die een nummer 1-album heeft in zeven verschillende decennia. Hackney Diamonds is dusdanig populair dat het met grote afstand boven de nummer twee in de lijst staat.

De Stones hadden al het record van de meeste decennia met een nummer 1-plaat, namelijk zes. Madonna en U2 volgen beiden met een nummer 1-notering in vijf verschillende decennia. Let It Bleed was in 1969 het eerste album van de Stones in deze recordreeks, gevolgd door vier platen in de jaren zeventig, vijf in de eighties, eentje in de jaren negentig en de zeroes en twee in het afgelopen decennium.

De komst van de Stones op de eerste plaats betekent dat de lijstaanvoerder van vorige week nu dus plaats moet maken. Danny Vera kwam vorige week ook al nieuw binnen met zijn album DNA, maar moet deze week genoegen nemen met plek negentien.