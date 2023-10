Rutte: aanvallen VS op Iraanse doelen waren nodig

De luchtaanvallen van de Verenigde Staten op Iraanse doelwitten in Syrië waren “noodzakelijk”, vindt demissionair premier Mark Rutte. De Amerikanen moeten van zich afbijten als ze zelf worden belaagd om vijanden in het Midden-Oosten te ontmoedigen, zegt Rutte. Met het Amerikaanse ingrijpen groeien de zorgen over het overslaan van de oorlog tussen Israël en Hamas.

Amerikaanse F-16’s bombardeerden donderdag in Oost-Syrië wapenopslagplaatsen van de Iraanse Revolutionaire Garde en strijdgroepen die Iran steunt, aldus de VS. Zij reageerden op aanvallen van strijders in Syrië en Irak die waarschijnlijk door Iran worden aangestuurd, zei Rutte na afloop van de EU-top in Brussel. “Ik denk dat het volstrekt acceptabel is dat de VS nu duidelijk hebben teruggeslagen. Dat is ook nodig om te waarborgen dat de Amerikaanse afschrikking in het Midden-Oosten overeind blijft.”

De voorzitter van de regeringsleiders van de Europese Unie, Charles Michel, vreest voor het overslaan van het conflict tussen Israël en Hamas naar buurlanden. “Er is een risico dat Iran wordt betrokken, rechtstreeks of door ‘proxies’. Dat zou de situatie veel moeilijker maken.” Iedereen voelt wel aan “dat deze toestand extreem gevaarlijk is” voor het Midden-Oosten en de hele wereld, aldus Michel.