Rutte: geen kaasschaaf over EU-begroting, wel ‘herprioriteren’

Minister-president Mark Rutte is er geen voorstander van “blind” de kaasschaaf te hanteren op de meerjarenbegroting van de Europese Unie. Wel vindt hij dat “over de hele breedte” moet worden gekeken waar beknibbeld kan worden om het miljardengat te dichten dat onder meer de inflatie en oplopende rente hebben geslagen in het huishoudboekje.

De Europese Commissie wil niets weten van bezuinigen, of zoals Rutte het noemt: “herprioriteren”. Die wil liever opnieuw met de pet rond bij alle lidstaten om dat te voorkomen. Dat vindt weerklank in bijvoorbeeld de zuidelijke lidstaten, maar Nederland heeft medestanders in bijvoorbeeld Duitsland en de Scandinavische landen.

Het was naar verluidt Zweden dat op de Europese top opperde met de kaasschaaf langs alle uitgavenposten te gaan. Dat zou 25 miljard euro kunnen opleveren. “Kaasschaven vindt een VVD’er nooit erg” grapt Rutte daarover. “Want dat hoort bij de Nederlandse zuinigheid.” Maar hij denkt dat bijvoorbeeld op het vlak van migratie juist meer uitgaven nodig zullen zijn.

Rutte zei eerder tijdens de top al dat hij vergeleken met 2020, toen de huidige meerjarenbegroting na zeer lang en moeizaam overleg tot stand kwam, bij meer lidstaten bereidheid proeft tot zuinigheid. Belangrijkste medestander blijft Duitsland. In de wandelgangen valt te horen dat het Duitse woord voor herprioriteren, “nein” luidt.