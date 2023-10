Studenten: goede hoop op lage studierente voor ‘pechgeneratie’

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft “goede hoop” dat de studierente voor de zogenoemde pechgeneratie in het voordeel van de studenten zal uitvallen. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde in de nacht van donderdag op vrijdag voor een voorstel waarin het belastingvoordeel voor expats wordt versoberd. Van dat geld zou de studierente voor de pechgeneratie omlaag moeten.

Het is nog niet bekend met hoeveel deze dan omlaag kan. ISO-voorzitter Demi Janssen benadrukt dat het belangrijk is om de studenten die geen studiefinanciering meer kregen en moesten lenen nu niet in de kou te laten staan.

De Kamer nam ook een motie aan om de rente op studieleningen in het geheel te bevriezen. Janssen vindt dat dat doorgang moet vinden. “Indien nodig moet elders dekking voor de kosten worden gezocht. Het is essentieel dat (oud-)studenten financiĆ«le zekerheid krijgen en zich niet op glad ijs hoeven te begeven aankomend jaar.”