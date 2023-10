Taakstraf voor truckchauffeur die op klimaatactivisten af reed

Harvey de V., de truckchauffeur uit Nieuwegein die op 11 februari vorig jaar in Zeist op klimaatactivisten af reed, heeft vrijdag in de rechtbank van Utrecht een taakstraf van 120 uur gekregen. “U reed in een enorm voertuig”, zei de politierechter, “het is logisch dat mensen bang waren.”

De betogers van Christians Climate Action en Extinction Rebellion blokkeerden die dag de Utrechtseweg om te demonstreren tegen beleggingen in de fossiele industrie voor het kantoor van pensioenfonds PFZW. Ze hielden daarbij ook enkele minuten het verkeer tegen, inclusief De V., die voor een bergingsbedrijf werkt. Veel van de betogers waren aanwezig in de zaal. De activisten die aangifte deden, gaven aan dat ze het doorrijden als “traumatisch” hebben ervaren. “Dit is de nachtmerrie van iedere demonstrant die vreedzaam demonstreert”, zei een van hen in een verklaring.

Het OM eiste ook nog een voorwaardelijke ontzegging van De V.s’ rijbewijs voor drie maanden, maar daar ging de politierechter niet in mee. De officier van justitie stelde dat De V. “een levensgevaarlijke situatie” veroorzaakte en dat zijn rijgedrag voor “gevaar voor zwaar lichamelijk letsel” heeft gezorgd. De V. heeft spijt: “Ik vind het vreselijk, dit alles”, zei hij. Zijn advocaat vond een straf daarom ook “onnodig”: “Hij had het anders aangepakt als hij had geweten dat het protest maar drie minuten duurde.”