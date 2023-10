Aanhouding na voortzetting Woonprotest bij kantoor vastgoedclub

Bij de voortzetting van het Woonprotest in de hal van het WTC in Den Haag is iemand aangehouden voor het vernielen van de banden van een politieauto. Een groep van zo’n vijfentwintig man gaf eerder gehoor aan een oproep van de organisatie zaterdagmiddag om bij het kantoor van belangenbehartiger van vastgoedinvesteerders IVBN verder te demonstreren. De autobanden werden lek gestoken nadat de politie de groep gevorderd had het pand te verlaten. De demonstranten staan inmiddels buiten.

Eerder op de dag protesteerden zo’n tweehonderd mensen op de Koekamp in Den Haag tegen “de wooncrisis, de vastgoedindustrie, het wanbeleid van de overheid en de ambitieloze plannen van de meeste politieke partijen”. De organisatie van het Woonprotest eist onder meer afschaffing van het kraakverbod en onteigening van alle private grootgrondbezitters en huisjesmelkers.

De demonstranten hadden protestborden bij zich met daarop leuzen als ‘Je kan niet wonen op een wachtlijst’ en ‘No home, no future’. Ook verschillende politieke partijen, waaronder Volt, BIJ1 en de PvdD, waren vertegenwoordigd bij het Woonprotest. Lijsttrekker Edson Olf van BIJ1 liet op X weten achter de eisen van de organisatie te staan. “De woningmarkt moet radicaal worden aangepakt en we moeten huisvesting garanderen voor iedereen.”

Aan het eind van het protest riep de organisatie op de demonstratie voort te zetten bij het kantoor van IVBN. De demonstranten stonden daar met spandoeken in de hal met daarop de teksten ‘Miljarden winst, honderdduizend mensen dakloos’ en ‘Stop IVBN, onteigen de profiteurs van de wooncrisis’, aldus een ANP-verslaggever ter plaatse.