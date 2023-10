CDA wil inperking arbeidsmigranten, maar wel in Europees verband

Het CDA wil zowel arbeids- als asielmigratie inperken, zei CDA-partijleider Henri Bontenbal zaterdag op een lezing in Amersfoort. “Nederland kan de huidige migratie niet dragen.” Wat arbeidsmigratie betreft, vindt Bontenbal dat er duidelijkheid moet komen over het soort economie dat Nederland voor de toekomst wil “en waarvoor we arbeidsmigratie nodig hebben”, zei Bontenbal.

“Migratie ontwricht samenlevingen. Van de ‘braindrain’ van jonge mensen die naar elders trekken, tot de opeenstapeling van problemen in kwetsbare wijken en de druk op huisvesting en publieke voorzieningen”, betoogde Bontenbal. In 2022 ging het volgens hem om ruim 227.000 migranten die naar Nederland kwamen. “Deze aantallen kunnen we niet aan. Ons huidige beleid voor asiel en migratie is niet klaar voor de toekomst.”

Het aantal dat Bontenbal noemde, is aan de lage kant. Het kabinet meldde begin deze maand dat er vorig jaar 403.000 migranten naar Nederland kwamen, in een rapportage met cijfers over migratie. Daaronder bevonden zich ruim 108.000 mensen die voor het Russische geweld in Oekraïne vluchtten.

Bontenbal gaf een sneer naar zowel links als rechts. “Links kijkt weg. Rechts doet alsof we simpelweg de grenzen kunnen sluiten. Dat gaat ons niet uit de problemen helpen”, zei hij in een eerste lezing in een serie van drie, op weg naar de Kamerverkiezingen van 22 november.

De christendemocraten willen het debat “ontgiften” en zowel arbeids- als asielmigratie inperken, “maar wel vanuit het eerlijke perspectief dat dit jaren gaat kosten”. Bovendien kan die inperking alleen in Europees verband worden bereikt, vindt zijn partij. “Doen alsof er makkelijke oplossingen zijn, voedt het cynisme in de samenleving”, zei de CDA-leider.

“Verstandige migratie is een keuze”, benadrukte Bontenbal. “Een keuze voor de mensen, die terecht een beroep doen op onze bescherming. Maar ook de keuze voor de mensen, die we ook echt nodig hebben op onze arbeidsmarkt.” Als voor een hoogwaardige economie wordt gekozen, “hebben we niks aan distributiecentra langs de snelweg, waar alleen goedkope arbeidsmigranten tegen veel te lage lonen pakketjes versturen, zonder enige waarde toe te voegen.”