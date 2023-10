Ex-D66’er In ’t Veld lijsttrekker van Volt in België

Europarlementariër Sophie in ’t Veld, die afgelopen voorjaar brak met D66, wordt een van de lijsttrekkers van Volt België. Ze hoopt bij de Europese verkiezingen in juni genoeg Belgische stemmen binnen te halen om toch in het Europees Parlement te kunnen blijven.

De 60-jarige In ’t Veld werd zaterdag door de Belgische leden van de pan-Europese partij gekozen om de kandidatenlijst voor Nederlandstalig België aan te voeren. De oudgediende wilde aanvankelijk op de lijst van Volt Nederland, maar kreeg te horen dat ze daarvoor te kort lid was. Ze vroeg tevergeefs om een uitzondering op die regel.

De uitgesproken In ’t Veld zat bijna twintig jaar voor D66 in het Europees Parlement en werd daar een bekend gezicht, maar stapte in juni over naar Volt. Omdat partijen bij de Europese verkiezingen ook kandidaten uit andere lidstaten op de lijst kunnen zetten, kreeg ze alsnog de kans in België. In ’t Veld woont al lange tijd in Brussel.

Het Belgische Volt slaagde er tot dusver niet in om een zetel te veroveren in welke verkiezing dan ook. De partij is “heel blij” met In ’t Veld en alle ervaring en kennis die zij meebrengt, zegt een woordvoerder.