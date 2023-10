GL-PvdA wil verantwoording kabinet over stemgedrag VN-resolutie

Fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA vindt dat de regering zich moet verantwoorden over het stemgedrag over een VN-resolutie. Dat schrijft hij op X. Nederland heeft zich “op een cruciaal moment” onthouden van stemming over die resolutie die oproept tot een humanitair staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Onbegrijpelijk, vindt de partij. Zij wil zo snel mogelijk opheldering van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken).

“De regering ziet de beelden van de humanitaire catastrofe in Gaza. Weet dat er duizenden onschuldige slachtoffers zijn gevallen. Dat hulp Gaza niet bereikt. En onthoudt zich toch bij de VN-stemming over een staakt-het-vuren. Hier zal de regering zich over moeten verantwoorden”, meldt Klaver.

Kamerlid Kati Piri (GroenLinks-PvdA) wil met spoed weten of de hele ministerraad en/of de vicepremiers in de keuze voor stemonthouding zijn gekend. Ook wil ze weten of er over het besluit is gestemd en of dat oordeel unaniem was.

Over wat er in de ministerraad wordt besproken worden nooit mededelingen gedaan. Besluiten die daaruit voortvloeien worden wel openbaar gemaakt. De kabinetsleden spreken naar buiten toe met een mond, om zo eenheid van beleid uit te stralen.

D66 heeft Bruins Slot eerder zaterdag om opheldering gevraagd. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma noemt het stemgedrag van Nederland “beschamend” en vindt dat Nederland voor de resolutie had moeten stemmen.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft vrijdagavond met een ruime meerderheid de resolutie van Jordanië gesteund, waarin tot het staakt-het-vuren werd opgeroepen. Dat gebeurde met 120 stemmen voor, 14 tegen en 45 stemonthoudingen, waaronder Nederland.

Nederland vond de resolutie te ver gaan, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken, en kon deze daarom niet steunen. Zo ontbrak daarin het recht op zelfverdediging van Israël tegen terrorisme, zegt het ministerie.