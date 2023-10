Hulporganisatie: kabinet moreel failliet na stemonthouding in VN

Hulporganisatie Save the Children zegt “zeer ontsteld” te zijn dat Nederland zich heeft onthouden van stemming in de Verenigde Naties over een humanitair staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Daarover werd vrijdagavond gestemd door de Algemene Vergadering van de VN. “De regering maakt dus steun voor de meest basale humane principes conditioneel aan de politieke wensen van de Israëlische regering. Het moreel faillissement van dit demissionaire kabinet is hiermee een feit”, aldus Save the Children.

De resolutie van Jordanië voor een staakt-het-vuren om hulpverlening in de Gazastrook mogelijk te maken, werd aangenomen met 120 stemmen voor en 14 tegen, waaronder Israël en de Verenigde Staten. Nederland onthield zich van stemming, net als 44 andere landen.

“Onze hulp staat klaar aan de grens met Egypte, maar de hulpverlening wordt door het geweld en de dreiging ervan – al weken – volstrekt onmogelijk gemaakt. Het enige wat helpt is een staakt-het-vuren en toegang voor hulpverleners en hulpgoederen”, betoogt Save the Children.

Sinds Israëlische troepen vrijdagavond het noorden van Gaza zijn binnengetrokken, heeft Save the Children het contact verloren met haar medewerkers in dat gebied. Er is geen internet en ook het telefoonnetwerk ligt plat. Vooral kinderen worden hiervan de dupe, zegt de hulporganisatie. Zij lopen een verhoogd risico op verwondingen, overlijden, emotionele schade en langdurige ontworteling.

Save the Children schat het aantal Palestijnse kinderen in het oorlogsgebied op een miljoen. Ook zou er een onbekend aantal kinderen zijn onder de gijzelaars die door Hamas uit Israël zijn meegevoerd op 7 oktober.