Bij een steekincident aan de Hazelaarstraat in Amsterdam-Noord is zaterdagochtend een man zwaargewond geraakt, meldt de politie op X. Agenten hebben ter plaatse een verdachte aangehouden.

Het slachtoffer moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar de aanleiding van het incident is nog gaande. Getuigen of andere mensen met informatie over de steekpartij wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.