Ministerie kan geen contact meer krijgen met Nederlanders in Gaza

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zaterdag nog geen contact gehad met de Nederlanders in de Gazastrook. Volgens een woordvoerder is op dit moment communicatie naar en vanuit Gaza bijzonder moeilijk. “Het contact met de Nederlanders en hun eventuele gezinsleden verloopt via telefonie en internet, en via beide kanalen is er nu vrijwel geen bereik.”

Vrijdag is er nog wel met de groep in Gaza gebeld. Ook zaterdag probeerde de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah contact te zoeken, maar dat is niet gelukt. “Dat kan komen door de problemen met communicatie waar men in Gaza nu mee te maken heeft”, aldus de woordvoerder.

Het ministerie zegt dat met de uitbreiding van de IsraĆ«lische grondoperaties in Gaza de zorgen steeds groter worden over het lot van de mensen daar. “Onze diplomatieke inzet is er nog steeds op gericht om te zorgen dat zij weg kunnen uit deze afschuwelijke situatie. Nederland blijft ook oproepen tot het onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijlaten van de gegijzelden, inclusief de Nederlander Ofir Engel”, zegt de woordvoerder.

Het ministerie had hiervoor dagelijks contact met 23 mensen met een Nederlands paspoort, verblijfspapieren en directe familie. Vorig weekend kwam een 33-jarige Nederlandse vrouw in Gaza om het leven.