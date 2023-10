Nederlandse activisten opgepakt tijdens bezetting Berlijnse weg

Ongeveer honderd Nederlanders hebben zaterdagmiddag gedemonstreerd in Berlijn om meer actie te eisen tegen klimaatverandering en een deel van hen is opgepakt. Ze voegden zich bij activisten van milieuclub Letzte Generation, die in het centrum van de Duitse hoofdstad delen van een belangrijke verbindingsweg blokkeerden.

De politie greep in de loop van de middag in, nadat klimaatactivisten zich vast hadden gelijmd op het asfalt. Anna Grothauzen van Extinction Rebellion (XR) zegt dat ook Nederlanders zijn aangehouden, vooral voor het niet opvolgen van de bevelen van de politie. Hoeveel Nederlanders zijn gearresteerd, is niet bekend. Maar Grothauzen denkt dat het gaat om tientallen.

Grothauzen legt uit dat dit de eerste massabezetting was van Letzte Generation, die doorgaans kleinschaligere acties houdt. Inspiratie deed de Duitse milieuclub op bij de dagelijkse bezetting van de A12 in Den Haag door XR. Ze wilden die manier van actievoeren overnemen, zegt Grothauzen. XR was in Berlijn onder andere aanwezig om daarbij te adviseren. Ook zegt Grothauzen dat Letzte Generation dit keer voor één protestthema heeft gekozen, namelijk het afschaffen van fossiele subsidies, zoals dat ook in Nederland het geval is.

Volgens Grothauzen gaat de politie in Duitsland net iets anders te werk dan in Nederland. Maar het geweld dat ze gebruikt is min of meer gelijk. Volgens een verslaggever van de Berliner Zeitung werden meerdere activisten door de politie weggedragen. Een demonstrant schreeuwde het daarbij uit van de pijn.

Een 29-jarige Nederlandse zegt tegen de krant dat ze teleurgesteld is in de Duitse politie. “Het is een vreedzame demonstratie, er is geen reden om ons weg te drijven. Het was beter geweest als de Duitse politie ons democratisch recht om te demonstreren zou toestaan.”

De milieuactie werd zaterdag gehouden op de Straße des 17. Juni, de verkeersader die van West-Berlijn naar de Brandenburger Tor bij het Duitse parlementsgebouw loopt. Het aantal mensen dat eraan deelnam, loopt volgens betrokken partijen uiteen. De organisaties spreken van 1000 tot 1500 deelnemers. De Duitse politie houdt het op zo’n 600 mensen.