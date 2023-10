VN-resolutie ging Nederland te ver

Nederland heeft zich van stemming onthouden over een VN-resolutie die oproept tot een humanitair staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas, omdat die te ver ging, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ANP. In de resolutie zaten passages die Nederland niet kon steunen. Zo ontbrak daarin het recht op zelfverdediging van Israël tegen terrorisme, zegt het ministerie.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft vrijdagavond laat met een grote meerderheid de resolutie van Jordanië gesteund, waarin tot het staakt-het-vuren werd opgeroepen. Dat gebeurde met 120 stemmen voor, 14 tegen en 45 stemonthoudingen, waaronder Nederland.

Nederland heeft voor de stemming een stemverklaring afgelegd. Daarin is ook aangegeven dat de oproep tot een wapenstilstand, die in de resolutie was opgenomen, niet “strookt met het recht van Israël om de voortdurende dreiging vanuit Hamas aan te pakken. Dat is waarom Nederland oproept tot humanitaire pauzes om zo humanitaire toegang mogelijk te maken en te voorzien in essentiële goederen en diensten aan de burgers in Gaza”, zegt het ministerie.

De oproep tot het direct vrijlaten van alle gijzelaars kwam in de ogen van Nederland onvoldoende in de resolutie terug. “In onze stemverklaring hebben we benadrukt dat Nederland alle partijen oproept tot terughoudendheid. Verdere burgerslachtoffers moeten voorkomen worden en de cyclus van geweld doorbroken.”

Op de Nederlandse onthouding kwam zaterdag kritiek, onder meer vanuit hulporganisatie Save the Children en van D66.

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma vindt het “beschamend” dat Nederland zich van stemming heeft onthouden over een VN-resolutie. Hij wil voor maandag opheldering hierover van demissionair minister Hanke Bruins Slot. De mensen in Gaza zitten “als ratten in de val”, licht hij aan het ANP toe. “Er zijn inmiddels duizenden doden, tienduizenden gewonden en honderdduizenden ontheemden. De situatie dreigt op een totale catastrofe uit te lopen.” Een onmiddellijk staakt-het-vuren is volgens Sjoerdsma heel hard nodig.

Dat vindt ook hulporganisatie Save the Children. “De regering maakt dus steun voor de meest basale humane principes conditioneel aan de politieke wensen van de Israëlische regering. Het moreel faillissement van dit demissionaire kabinet is hiermee een feit.” De organisatie staat klaar met hulp aan de grens van Gaza.