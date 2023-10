Gronings team in de prijzen bij afsluiting Solar Challenge

In het Australische Adelaide is zondag de zonneautorace World Solar Challenge officieel afgesloten met een ceremonie. Tijdens de ceremonie werd een aantal speciale prijzen uitgereikt, waaronder de Event Safety Award. Deze prijs ging naar Top Dutch Solar Racing, het team van Groningse studenten.

De jury was “vanaf het begin onder de indruk” van de veilige werkwijze van het Groningse team. Vooral de manier waarop de racers hun reparaties langs de kant van de weg uitvoerden, kon rekenen op lof van de jury. De Groningse studenten finishten vrijdag met hun Green Thunder als zesde in de World Solar Challenge.

De race met zonneauto’s begon vorige week zondag in Darwin in het noorden van Australië. Behalve uit Groningen deden ook teams uit Twente en Delft mee. Solar Team Twente werd donderdag tweede en finishte twintig minuten na het winnende team uit het Belgische Leuven. Dat reed van start tot finish aan kop. De studenten uit Delft, het Brunel Solar Team, eindigden op de derde plek.

De World Solar Challenge geldt als het wereldkampioenschap zonneracen en wordt elke twee jaar in Australië gehouden. De laatste Nederlandse overwinning was in 2017. Toen kwam Delft als eerste over de finish.