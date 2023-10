Man die gewond raakte door steekincident Amsterdam overleden

De man die zaterdag zwaargewond raakte door een steekincident in de Hazelaarstraat in Amsterdam-Noord is overleden. Het slachtoffer is een 36-jarige man met de Marokkaanse nationaliteit. Hij bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, meldt de politie zondag. Er is een verdachte aangehouden.

Agenten kwamen zaterdagochtend af op meldingen van het steekincident. De politie sprak van een heftig incident waar meerdere mensen getuige van waren. Getuigen worden opgeroepen zich te melden bij de politie. Ze kunnen zo ook slachtofferhulp krijgen.