Ministerie weer in contact met groot deel Nederlanders in Gaza

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zondag met de meeste Nederlanders in de Gazastrook weer contact gehad, nadat het zaterdag niet was gelukt om contact te leggen. Volgens een woordvoerster van het ministerie lijkt de bereikbaarheid vanuit en naar Gaza te verbeteren.

Ook met de rest van de Nederlanders in Gaza probeert het ministerie de komende dagen contact te leggen. De woordvoerster meldt dat de mensen in Gaza zodra het kan en er informatie is, worden ingelicht over mogelijkheden om Gaza te verlaten. “Op dit moment is daar helaas nog geen sprake van, maar Nederland blijft daartoe druk uitoefenen op de betrokken partijen.”

Het ministerie had eerder deze week dagelijks contact met 23 mensen met een Nederlands paspoort, verblijfspapieren en directe familie. Zaterdag probeerde de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah ook contact met hen te zoeken, maar dat lukte niet. Het Israƫlische leger breidde vrijdagavond zijn grondoperaties in het Palestijnse grondgebied uit.