Advocaat van commando Sil A. wraakt rechtbank 

De advocaat van commando Sil A. (44), die terechtstaat voor de smokkel van drugs en de handel in wapens, heeft maandag de militaire rechtbank in Arnhem gewraakt. De verdediging is het niet eens met de beslissing van de militaire kamer om de zaak verder in de openbaarheid te behandelen en niet uit te stellen. De verdediging vindt de rechters vooringenomen en vraagt ze te vervangen.

Het lid van de elitetroepen wordt formeel verdacht van de smokkel van 260 kilo cocaïne en de handel in 570 mitrailleurs, 250 aanvalsgeweren en 250 pistolen. Daarnaast deelde hij volgens het OM geheime informatie over de werkwijze van de commando’s.

De militaire kamer besloot de zaak verder in het openbaar voort te zetten, wat de vermeende cocaïnesmokkel en de wapenhandel betreft, omdat de staatsveiligheid bij het bespreken van deze feiten niet in het geding zou komen.

De verdenking rond de cocaïnesmokkel baseert het Openbaar Ministerie op berichten in een groepschat van de gekraakte berichtendienst Sky ECC, waar A. een account zou hebben gehad. A. zegt Sky ECC te hebben getest voor zijn geheime buitenlandse missies, maar hij ontkent strafbare feiten te hebben gepleegd.

Tijdens een besloten gedeelte van de zitting heeft de verdediging gevraagd een getuige op te roepen. Deze medewerker van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zou onder ede kunnen bevestigen dat A. Sky ECC aan het testen was. De militaire kamer vond dit verzoek niet concreet genoeg om de zaak aan te houden.

Dat de rechtbankvoorzitter tijdens de toelichting van de beslissing de voornaam van de AIVD’er noemde, was voor de verdediging reden de rechtbank te wraken. “Cliënt voelt zich niet vrij meer om te verklaren”, zei A.’s advocaat Haroon Raza.

Een brief van een therapeut van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) van Defensie overtuigde de rechters evenmin om de zaak aan te houden. In de brief staat dat A. tijdens zijn werk hersenletsel, ofwel traumatic brain injury, heeft opgelopen. Volgens de rechtbank is er geen sprake van een zodanige psychische stoornis dat A. geen verklaringen kan afleggen. Hij is ook al diverse keren gehoord door de Koninklijke Marechaussee.

De zaak staat extra in de belangstelling sinds A. een zeer gewilde getuige is in het liquidatieproces Marengo. Daar zou A. kunnen verklaren dat er in 2019 gesproken is om met commando’s vermeend topcrimineel Ridouan Taghi uit Dubai te halen of anders te neutraliseren. Dat is een eufemisme voor doodschieten.