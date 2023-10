BBB: betere omstandigheden zorgpersoneel aan zorg zelf

Het personeelstekort in de zorg zorgt al te lang voor problemen in de sector. Dat kwam maandag tijdens een verkiezingsdebat over gezondheidszorg in het Haagse cultuurhuis Amare naar voren uit de woorden van VVD, CDA, GroenLinks-PvdA, PVV en BBB. Maar volgens de BBB ligt de verantwoordelijkheid niet in eerste instantie bij de politiek.

Het personeelstekort wordt naast de krapte op de arbeidsmarkt ook in de hand gewerkt door de regeldruk voor zorgpersoneel, zeiden onder meer BBB en PVV. “Mensen lopen gillend weg voor al dat papierwerk”, zei Mona Keijzer (BBB). Zij vindt wel dat in eerste instantie de verantwoordelijkheid bij de zorg zelf ligt om werken in de zorg aantrekkelijker te maken. “En als die het niet doet, dan ga ik het doen”, aldus Keijzer.

De andere partijen zien wel gelijk een taak voor de overheid weggelegd om het personeelsprobleem in de zorg aan te pakken. CDA-Kamerlid Bart van den Brink en VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans denken bijvoorbeeld dat innovaties een grotere rol moeten spelen om zorgverleners werk uit handen te nemen. Hermans benoemde het voorbeeld van een robot die materiaal verzamelt voor een operatie, waardoor het zorgpersoneel meer tijd heeft voor direct contact met de patiƫnt. Ook Keijzer is te spreken over innovaties.

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Julian Bushoff vindt ook dat zorgverleners zo veel mogelijk aan het bed moeten kunnen staan. Maar hij is geen voorstander van bovenaf bepalen welke innovaties gebruikt moeten worden, omdat dat per zorgsituatie verschilt. Als het aan Bushoff ligt zorgt de politiek voor meer loon, met een minimumloon van 16 euro per uur, en meer als nodig. Ook PVV-Kamerlid Fleur Agema wil “de portemonnee opentrekken” omdat “het salaris echt achter blijft”.

Verder begon Bushoff tijdens het debat dat werd georganiseerd door geneesmiddelenbedrijven Janssen, MSD en Amgen over de “onacceptabele” hoge winsten bij farmaceutische bedrijven. Daarvoor kon hij vanuit het publiek op lof rekenen, omdat hij zich in “het hol van de leeuw” aan medicijnprijzen waagde.